Necati Doğru: Türkiye’nin geleceğiyle oynuyorsunuz

ABD, Fransa ve İngiltere güçlerinin Suriye’ye yaptığı askeri operasyonu değerlendiren İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Çok az vuruş yapıldı ve o tesislerin yok edilmediğini, bir danışıklı dövüş gibi bir atış yapıldığını düşünüyoruz” dedi.