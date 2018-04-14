Necati Doğru: Türkiye’nin geleceğiyle oynuyorsunuz

Sayın Eğitim Bakanı!
Üniversiteye giriş başarısı yüksek liseleri, “niteliksiz okul sınıfına indirip”, üniversiteye giriş başarısı düşük imam hatip liselerini “nitelikli okul sınıfına yükselterek” Türkiye’nin geleceğiyle oynuyorsunuz.
Okulları birbirine vuruşturuyor, imam hatip çoğaltıyorsunuz. Eğitim Bakanlığı’na ayrılan bütçenin büyük bölümünü imam hatipler için harcıyor fakat bu liselerde eğitim kalitesini bir türlü yükseltemiyorsunuz. Son tahlilde imam hatipleri seçen öğrencilerin anne babalarına da kötülük yapmış oluyorsunuz.