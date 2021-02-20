Necati Doğru: Türkiye’nin ‘corona karnesi’ bu dört soru cevapsız bırakıldığı için inandırıcı değil

BM açıkladı:

Dünyanın en zengin 10 ülkesi dünyada üretilen aşıların yüzde 75’ini satın aldı ve stokladı. Vatikan ve Filistin dahil 210 ülkesi olan şu dünyada

130 ülke tek bir doz aşı bile alamadı. Aşı adaletsizliği uçurumunu yaratanlar utansın. Türkiye az da olsa aşı alabilen ülkeler içinde ama inandırıcılığı yok.

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Neden inandıramıyoruz?

4 soru var: 1- Çin’in CoronaVac aşısından bugüne kadar kaç doz için sözleşme imzalandı? Sözleşmenin toplam tutarı kaç TL’ye ulaştı? 2- Çin’den hangi tarihlerde, kaç doz aşı geldi? Gelen miktarın açıklanmasından neden vazgeçildi? 3- DMO ne kadar ödeme yaptı? Aşıların tamamı gelmeden, sözleşme bedelinin tamamı mı ödendi? 4- İlk partide 3 milyon doz geldiği açıklandı ancak 2.8 milyon doz aşı yapıldı. 200 bin doz aşıya ne oldu? Bu soruları CHP Milletvekili Murat Emir, TBMM’de soru önergesi ile Sağlık Bakanı’na sordu, cevap alamadı.

Anladınız değil mi!

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Türkiye’nin ‘Korona karnesi’ bu 4 soru cevapsız bırakıldığı için inandırıcı değil.

Necati Doğru’nun yazısı