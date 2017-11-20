Necati Doğru: Türkiye’nin bağımsız bir duruşa ihtiyacı var

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Rusya’da ve Asya’da itibarı, NATO’da ve Amerika’da saygınlığı olan, coğrafyasında dost ülkeler çemberi örmüş bir güçlü ülke yapmanın yolunu, yöntemini bulmak.

Gerçeği bükmeyelim.

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Gizleyip örtmeyelim.

Türkiye’yi hem ABD’ye ve hem Rusya’ya “yalvarır duruma” getiren Tayyip Erdoğan ile Fetullah Gülen’in birlikte beraberce yürüttükleri politikalar oldu. Türk Ordusu iyi eğitim veren güçlü bir orduydu. Gerçekler bize şunu söylüyor: Türkiye’nin bu coğrafyada güçlü bir orduya, güçlü bir ekonomiye, olabildiğince “yurtta sulh cihanda sulh” diyen bağımsız duruşa ihtiyacı var.

Necati Doğru’nun yazısı