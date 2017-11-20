Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Necati Doğru: Türkiye’nin bağımsız bir duruşa ihtiyacı var

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

Rusya’da ve Asya’da itibarı, NATO’da ve Amerika’da saygınlığı olan, coğrafyasında dost ülkeler çemberi örmüş bir güçlü ülke yapmanın yolunu, yöntemini bulmak.

Gerçeği bükmeyelim.

Reklam

Gizleyip örtmeyelim.

Türkiye’yi hem ABD’ye ve hem Rusya’ya “yalvarır duruma” getiren Tayyip Erdoğan ile Fetullah Gülen’in birlikte beraberce yürüttükleri politikalar oldu. Türk Ordusu iyi eğitim veren güçlü bir orduydu. Gerçekler bize şunu söylüyor: Türkiye’nin bu coğrafyada güçlü bir orduya, güçlü bir ekonomiye, olabildiğince “yurtta sulh cihanda sulh” diyen bağımsız duruşa ihtiyacı var.

Necati Doğru’nun yazısı 

Share
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 0

SON HABERLER

Yargıtay onadı: Annelerini bıçaklayarak öldüren kız kardeşlere hapis cezası

İzmir Aliağa ilçesinde anneleri 39 yaşındaki Gülseren Süngü’yü elektroşok cihazıyla bayıltıp 24 yerinden bıçaklayarak öldürme suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen 22 yaşındaki Şeyda P. ile 10 yıl hapis cezası verilen 20 yaşındaki Beyza P.’nin Yargıtay tarafından bozulan cezası yerel mahkeme tarafından onandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...