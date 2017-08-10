Necati Doğru: Türkiye’nin 2002’nin gerisine gittiği ortaya çıktı

Türkiye, kişi başına 10 bin dolar gelir bariyerine takıldı. Orada yıllardır duruyor.

Aslında dürüst hesap yapanlar kişi başına gelirin 5 bin dolarda saplanıp kaldığını söylemekteler. Faizi indirince kişi başına milli gelirin 25 bin dolara fırlayacağı modelini bulmuşlar da bankacılar ellerini tutuyor gibi bir tuhaf hava vermekteler.

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Boş boş bağırma!

2023 hedefleri konulmuştu. 10 büyük içine gireceğiz. 2 trilyon dolarlık ekonomi. Kişi başı 25 bin dolar.

Tarımsal üretimde, sanayi verimliliğinde, hayvancılıkta, ve AR-GE’ de birinci lig ülkeleri düzeyine sıçrayıp Avrasya’nın ileri teknolojide mal üretim üssü biz olacağız demişlerdi.

2023’e 5 yıl kaldı.

Kurumlar Vergisi Listeleri açıklandı. Türkiye’nin 2002’nin gerisine gittiği ortaya çıktı.

Lafla peynir gemisi!

Necati Doğru’nun yazısı