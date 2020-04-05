Necati Doğru: Türkiye’de nisan sonunda hayatını yitirenlerin 9 bine yaklaşabileceğini söylüyorlar

İyimser tahminler.
Kötümser öngörüler.
Gerçekçi beklentiler.
Yarışıyor.
1 Nisan’ı başlangıç alıp, virüse yakalananlar üzerinden tahmin yapanlar, tüm Türkiye’de Nisan ayı sonunda hayatını yitirenlerin 9 bine yaklaşabileceğini söylüyorlar.
Yaramazlara biraz batar!
İyimser tahminler.
Kötümser öngörüler.
Gerçekçi beklentiler.
Yarışıyor.
1 Nisan’ı başlangıç alıp, virüse yakalananlar üzerinden tahmin yapanlar, tüm Türkiye’de Nisan ayı sonunda hayatını yitirenlerin 9 bine yaklaşabileceğini söylüyorlar.
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
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Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüsüne karşı kullanılacağı duyurulan ‘immün plazma’ tedavisinin gelecek hafta devreye alınacağını açıklarken, bağış sürecinin nasıl işleyeceğini de belirledi.