Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Türkiye’de nisan sonunda hayatını yitirenlerin 9 bine yaklaşabileceğini söylüyorlar

İyimser tahminler.

Kötümser öngörüler.

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Gerçekçi beklentiler.

Yarışıyor.

1 Nisan’ı başlangıç alıp, virüse yakalananlar üzerinden tahmin yapanlar, tüm Türkiye’de Nisan ayı sonunda hayatını yitirenlerin 9 bine yaklaşabileceğini söylüyorlar.

Necati Doğru’nun yazısı

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