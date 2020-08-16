Necati Doğru: Türkiye gemisi azgın dalgalarla boğuşuyor

Saltanat kayıklarında rotayı kayığın sahibi sultanlar çizer. Dümenci Sultanın rotasına uyar. Amiral gemilerinin rotasını, gideceği limanı kaptanları belirler. Biliyorsunuzdur, “Titanik Gemisi”nin kaptanı rotayı değil, gitmesi gereken limanı değil, kendi kaptanlık birikim ve tecrübelerini değil şımarık zengin yolcuların arzularına daha çok cevap vereyim diye gemiyi onların istediği gibi yönetti ve Titanik gitti, buz dağına çarptı, ortadan kağıt gibi yarıldı, battı.

Türkiye Gemisi! Azgın dalgalarla boğuşuyor. Dolara bağımlı olmayan krizsiz büyüyen bir ekonomi haline gelmek için halktan ne fedakarlık isteniyor?

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Necati Doğru’nun yazısı