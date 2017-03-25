Necati Doğru: Türkiye bir kişinin egosundan, kibrinden, ihtirasından ve tek aklından büyük

Türkiye!

1 kişinin egosundan büyüktür.

Türkiye!

1 kişinin kibrinden büyüktür.

Türkiye!

1 kişinin ihtirasından büyüktür.

Türkiye!

1 kişinin tek aklından büyüktür.

Bu 1 kişi, halktan yüzde 52 oy alarak seçilmiş Cumhurbaşkanı olabilir. Her koşulda Türkiye, Tayyip Erdoğan’ın götürüp duvara çarparak “tamiri çok zaman alacak” hurdaya çevireceği bir Afrika ya da Ortadoğu ülkesi değildir.

Tarihte yaşadık.

Kenan Evren vardı.

Darbe yapmıştı.

Kendini dev aynasında “Tek adam” görüyordu. O da Türkiye’yi babasının malı sayar havalara girmiş, “demokrasiden-hukuktan- özgürlüklere saygı göstermekten uzaklaşıyorsun” diye eleştiren AB’ye karşı “dış güçler-bizi kıskanıyor- gelişmemizi istemiyor…” söylemleriyle bir dış düşman keşfetmişti(!) Türkiye’yi NATO’dan atmayı planladılar. Avrupa Konseyi’nden dışlamak istediler.

Türkiye, Evren’den büyüktü.

Necati Doğru’nun yazısı