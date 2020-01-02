Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın

Müdür Şenol Kazancı, bütün bu olana bitene rağmen AA’nın başında tutulmaya devam ediyor. Bu Müdürün başında bulunduğu AA, bu kez de benim de, yazımdan dolayı, 3 yıl 6 ay 15 gün hapse mahkum edildiğim SÖZCÜ davasının haberi içine yine pis algı avcılığı, iğrenç bir yalan, vicdansız leke, hile ve hurda yapıştırmaya kalkıştı. İngilizce yazılmış haber metnine dosyada olmayan ‘tanıklar ve ifadeler’ ekleyerek dünyaya duyurdu.

Müdür!

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Türk halkını aldatamadın, aklınca İngilizleri mi aldatacaksın!

Müdür!

Sen Fetullah Gülen karpuzu içinde büyüyüp yetiştirildin. Devletin yani milletin Anadolu Ajansı’nı, iftira makinesi haline dönüştürdün.

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Necati Doğru’nun yazısı

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