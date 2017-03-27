Necati Doğru: TSK’yı kim bu hale düşürdü?

TSK’nın başına geçirilen dört çuvalın her biri, millet olarak bizi dünyanın gözünde küçük düşüren, hakarete uğratan, bir ulusun başına gelebilecek en büyük felaketlerdir.

Ne acı tesadüf!

Dört çuvalın dördü de “Ben Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanıyım” diyen yöneticimizin zamanında geçirilmiş oldu. İşgalci Ruslar ile İşgalci ABD’liler, Ortadoğu’ya yeni harita çizmek için Irak ve Suriye’yi paylaşma kararını birlikte almışlar, birlikte hareket ediyorlar, bizim ordumuz ise başına “dördüncü çuval geçirilen” oluyor. TSK’yı bu duruma kim düşürdü?

Suçu diplomata atıp!

Gerçeği gizleyen, goygoycudur.

Necati Doğru’nun yazısı