Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Trump ziyareti, ziyaret olmaktan çıktı, yalama oldu

Ziyaret, ziyaret olmaktan çıktı. Yalama oldu. Gitse ne fayda elde edecek, gitmese ne zarar görecek! Duygu sömürüsüne döndü.

Gitmesin diyenler:

Reklam

Türkiye hakaret etti.

Ağzını bozdu.

Küfür savurdu.

Reklam

NATO üyesi Türkiye’yi terör örgütü ile aynı düzeye indirdi. Yaptırım tasarısı hazırlattı. Sözünde durmuyor. Bunları sayıp dökenlere karşı sözcü, “Trump, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ziyarete gelmesini istiyor” demekte.

Yani!

O istiyor!

Biz kararsızız!

Haberi veren TV kanalları kameralarını aynı anda Trump’a çeviriyorlar o da “Erdoğan buraya gelmek istiyor” diyor.

Yani!

Erdoğan istiyor.

Trump bekliyor.

Bu ziyaret cıvıdı.

Necati Doğru’nun yazısı

SON HABERLER

Tel Abyad’da bomba yüklü araç saldırısı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen bir kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...