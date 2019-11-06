Necati Doğru: Trump ziyareti, ziyaret olmaktan çıktı, yalama oldu

Ziyaret, ziyaret olmaktan çıktı. Yalama oldu. Gitse ne fayda elde edecek, gitmese ne zarar görecek! Duygu sömürüsüne döndü.
Gitmesin diyenler:
Türkiye hakaret etti.
Ağzını bozdu.
Küfür savurdu.
NATO üyesi Türkiye’yi terör örgütü ile aynı düzeye indirdi. Yaptırım tasarısı hazırlattı. Sözünde durmuyor. Bunları sayıp dökenlere karşı sözcü, “Trump, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ziyarete gelmesini istiyor” demekte.
Yani!
O istiyor!
Biz kararsızız!
Haberi veren TV kanalları kameralarını aynı anda Trump’a çeviriyorlar o da “Erdoğan buraya gelmek istiyor” diyor.
Yani!
Erdoğan istiyor.
Trump bekliyor.
Bu ziyaret cıvıdı.