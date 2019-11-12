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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Trump şimdi ‘Attı, tuttu, mektubu alıp geldi’ yapacak ve Türkiye’ye Patriot ile F-35 satacak

Ciddi analizler şunu yazıyor: Trump’ın ülkesi ABD’de ‘oligarşik-plütokratik’ bir yapı var. Bu yapı her zaman, her dönem ABD’de iktidar bloğudur. Dünyanın para kasaları Wall Street Bankaları, dünyanın acımasız tiranları askeri ve sivil kurumlar, dünyanın algı avcıları medya kartelleri ve dünyanın ışık ile gölge ve karanlık ile aydınlık yansıtıcıları kültür endüstrisi bir olurlar, Trump’ın ülkesinde iktidarı bunlar yürütür.

Obama, ‘ben’ dedi.

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Ben tedavi ederim.

İktidarımızın ‘Wall Street Bankaları’ ayağı hastalandı. Ben onu tedavi edebilirim sözünü verdi. Bunun için seçildi.

Trump niçin seçildi?

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Trump da ‘ben’ dedi.

Ben iyileştiririm.

İktidarımızın ‘silah kartelleri’ yatağa düştü. Ben onu yeniden en zalim tiran yapacak güce getirebilirim sözünü verdi.

Bunun için seçildi.

Trump şimdi ‘Attı, tuttu, mektubu alıp geldi’ yapacak ve Türkiye’ye Patriot füzesi ile iptali kaldırıp F-35 uçağı satacak.

Necati Doğru’nun yazısı

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