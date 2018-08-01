Necati Doğru: Tehdit başkan yardımcısı Pence’den başkan Erdoğan’a ismen yapılıyor, resmen aşağılama

Aynı yerdeyiz. Ver papazı! Al papazı! “Yeni Yönetim Türkiye” ABD’deki papazı almadan, elindeki papazı vermekten yana olmadığını, açıklamaya devam ediyor. ABD’den ise Trump tavrına bürünmüş bir “ağır aşağılayıcı tehdit dili” yükseldikçe yükseliyor.Verin papazı! Yoksa. Yaptırım başlatırız. Dilenci durumundasınız. Dış borç bulmaya ihtiyacınız var, biliyoruz. ABD bankaları, Avrupa para babaları size “tek dolar borç” vermezler. Daha önce gelmiş dış para da hızla çıkar, gider. Yunanistan’ın battığı iflas durumuna dönerisiniz, İran’dan beter duruma benzersiniz. Arkası askeri hamle. Tehdit, Başkan Trump’tan, Başkan Erdoğan’a gelmiyor. Başkan Trump’ın yardımcısı Pence’den Başkan Erdoğan’a ismen yapılıyor. Resmen aşağılama.

Necati Doğru’nun yazısı