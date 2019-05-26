Özetle yeni algı şu:
Tayyip!
Pahalı lüks cami yapıyor.
Ekrem!
Namaza koşarak gidiyor.
Ekrem İmamoğlu, önce Tayyip Erdoğan’ın dindar rolünü elinden aldı. Ve şimdi demokratik yol ile Tayyip Erdoğan’ın elinden kitleleri almaya sıra geldi.
Sayım günü hile olmazsa!
İstanbul’u yine kazanacak.
İstanbul, Türkiye’dir!
Tayyip Erdoğan iktidarı, 17 yıldır aldığı borçları yiyerek zamanı akılsızca ve sorumsuzca tükettiği için Türkiye çok derin bir ekonomik krize girdi ve bunun kitlelerde yarattığı yoksullaşma ve işsizlik, damadını ekonomi bakanı yapan Tayyip Erdoğan’a karşı büyük öfke patlaması yarattı.
Öfke baldan tatlıdır!
Ekrem Abi haklıdır!
Necati Doğru: Tayyip! Pahalı lüks cami yapıyor, Ekrem! Namaza koşarak gidiyor
Özetle yeni algı şu: