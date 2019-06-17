Necati Doğru: Tartışma Yıldırım ile İmamoğlu arasında geçiyor gibi görünse de aslı öyle değildi

Dün gece “ekran buluşmasından” çıkardığım sonuca göre, İstanbul seçimi ikinci kez yapıldıktan sonra da zihniyet farklılığı, fikir yarışması, “seçip iktidara getirdiğine hesap sorma” bilinci ile kararlılığı oluşuncaya kadar devam edecek. Tartışma Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor gibi görünse de aslı öyle değildi.

İki farklı görüş.

İki farklı bakış.

İki farklı zihniyet.

Türkiye’nin geleceği için fikirlerini yarıştırıyordu. Dün geceki ekran buluşması, aslında “bütün yetkileri elinde toplamış tek adam sisteminin devam edip edemeyeceğinin” münazarası, münakaşası, fikir sergilemesiydi. Binali Yıldırım, “vekaleten” aday olduğunu zaten gizleyen biri değildi. Dün gece ekranda Tayyip Erdoğan’ı, Binali Yıldırım, vekaleten temsil etmekteydi.

Necati Doğru’nun yazısı