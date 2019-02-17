Necati Doğru: Tarımcılık ve rant

17 yıldır iktidar, yüksek faizle Türkiye’yi yabancıya soydurup, borç bulup yedi, yedirdi, gıdada ithalata bağımlı yaptı. Eskiden kurulmuş Tarım Kredi Kooperatifleri ile Köy Kalkınma Kooperatifleri desteksiz bırakıldı.

Tarım kesiminde üretici üretimine küstü. Üretici ile dağıtıcı zincirini: haldeki komisyoncu, toptancı, bölgenin tüccarı, semtin pazarcısını bir araya getirebilen ve “dünya ile rekabet edebilir, mukayeseli üstünlüğe sahip kaliteli organik tarım üretimi yapacak” örgütlenmeler, birlikler, yol gösterici iş ortaklıkları, modeller kuramadı.

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Sormak gerekli. Niçin kuramadı? Rant yok onun için.

Necati Doğru’nun yazısı



