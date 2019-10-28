Necati Doğru: Tarihimizi bir haneden tarihi olmaktan kurtarmak

29 Ekim, ‘tarihimizi bir haneden tarihi olmaktan kurtarmak’ içindi.

Aydınlanmacıydı.

Reklam

29 Ekim, hukukta, eğitimde, sağlıkta, sosyal hayatta, ekonomide dogmaları terk edip atan ve yerine ‘eleştirel bakmayı ve ilmi koyan’ değişimin anahtarıydı. Eğitim yenilendi; okullar ‘bilim ve özgür eleştirel akıl üzerine’ kuruldu. “Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları değil bütün dünya yurttaşları çekememezlik, açgözlülük ve öç alma duygusundan uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir” sözünü Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal bütün dünya duysun diye söyledi.

Necati Doğru’nun yazısı