Necati Doğru: Tanrı bize Norveç ahlakı versin

Norveç polisi, ‘sosyal mesafe kuralını ihlal eden’ Norveç Başbakanı Erna Solberg’e 20 bin Norveç Kronu (yaklaşık 19 bin TL) ceza kesti.
Bak NORVEÇ’e!
Gör halimizi:
KOVİD- 19
Günlük vaka sayısı:
TÜRKİYE’de:
56.000 kişi.
(Evet, tam elli altı bin)
NORVEÇ’te:
Sadece 238 kişi.
(Evet, sadece iki yüz otuz sekiz)
Vaka sayısında:
TÜRKİYE
Avrupa’da birinci.
NORVEÇ
Avrupa’da sonuncu.
Son söz:
Hayat, bize de gülsün.
Hayat, bize de böyle NORVEÇ Emniyet Müdürü gibi kanun adamı örnekleri göstersin.
Tanrı bizi korusun.
Tanrı!
Bize NORVEÇ ahlakı versin.