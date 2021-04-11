Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Tanrı bize Norveç ahlakı versin

Norveç polisi, ‘sosyal mesafe kuralını ihlal eden’ Norveç Başbakanı Erna Solberg’e 20 bin Norveç Kronu (yaklaşık 19 bin TL) ceza kesti.

Bak NORVEÇ’e!

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Gör halimizi:

KOVİD- 19

Günlük vaka sayısı:

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TÜRKİYE’de:

56.000 kişi.

(Evet, tam elli altı bin)

NORVEÇ’te:

Sadece 238 kişi.

(Evet, sadece iki yüz otuz sekiz)

Vaka sayısında:

TÜRKİYE

Avrupa’da birinci.

NORVEÇ

Avrupa’da sonuncu.

Son söz:

Hayat, bize de gülsün.

Hayat, bize de böyle NORVEÇ Emniyet Müdürü gibi kanun adamı örnekleri göstersin.

Tanrı bizi korusun.

Tanrı!

Bize NORVEÇ ahlakı versin.

Necati Doğru’nun yazısı

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