Necati Doğru: Tank palet fabrikasının birikimi yeni savunma sanayinde kullanılabilirdi

Türk Savunma sanayinde hepsi başarılı devletin milli şirketleri ROKETSAN,ASELSAN,TAI,TANK PALET var. Bu imtiyazlı üretim örneklerine bakarak devlet, bir yeni devlet şirketi geliştirebilirdi. Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın teknolojik bilgi birikimi ile eğitimli işçi emeği yeni bir milli savunma sanayi şirketi içinde eritilebilirdi. Adına söz gelimi TANKSAN denilebilirdi. ROKETSAN, ASELSAN ve TANKSAN… Yakışırdı. Devlet muhtemelen daha düşük maliyetle tank yapan bir sanayi savunma devine böylece sahip olabilirdi. Almanlar tanklarını milli şirketleri, Amerikalılar tanklarını,

Ruslar tanklarını, Fransızlar tanklarını milli şirketleri ile üretiyor.

Türkiye bunu yapmadı.

Çünkü!

İlk düğme yanlış iliklendi!

Kimsenin içine sinmedi.

Dar geliyor düğmeler!

Necati Doğru’nun yazısı