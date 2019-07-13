Necati Doğru: Takke düştü, kel göründü, belediyelerdeki hırsızlık girişimleri tek tek halkın önüne geliyor

Şal kalktı, örtü yırtıldı, takke düştü, kel göründü. Tarihin en büyük israf, soygun, hırsızlık girişimleri tek tek halkın önüne geliyor.

İstanbul Belediyesi:

28.8 milyar TL borç.

Ankara Belediyesi:

9.5 milyar TL borç.

Antalya Belediyesi:

2 milyar TL borç.

Adana Belediyesi:

4 milyar TL borç.

Bunlar büyük şehirler, çok az nüfusu olan Kırşehir Belediyesi: 462 milyon TL borç.

İlçeler bile batmış.

Çan Belediyesi:

114 milyon TL borç.

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25 yıl boyunca sabahtan akşama kadar “belediyelerin borçlanarak bulduğu paraları nasıl soyarız, soydururuz, yeriz, yediririz diyen salkım yutucular sınıfı” yaratıldığı ortaya çıktı.

Çoğu dindar maskesi takmış bu yeni sınıf üyeleri, belediyeler içinde palazlandı, büyüdü. Bunların isim, isim, halka açıklanması hukuktur, adalettir ve “hırsızlığı yapan ve yaptıranların teşhir edilmesi” haktır.

Yok öyle:

Çalan çaldığıyla kalsın.

Yiyen yediğiyle sevinsin.

Necati Doğru’nun yazısı