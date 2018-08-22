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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Swaplamayı Ayşe Hanım Teyze’nin anlayacağı şekilde anlatmak ekonomi sayfalarının şerefi olmalıdır

Başta iktidarlar, onların destekçisi holdingler, işadamları, bankacılar, yandaş medya ekonomide olup bitenleri halkın anlamayacağı bir dile sokarlar. Derin emek sömürüsüne dayanan kayırmacı, eş‑dost‑hısım‑ akraba kapitalizminin çirkin yüzü gizlenir. Bu çirkin yüzü açığa çıkartmak için “Ayşe Hanım Teyze” tipi anlatıma ihtiyaç devam ediyor. Söz gelimi şu günlerde Katar ile “Swap anlaşması” yapıldı diye bir umutlu (!) haber dolaşıyor. Gerçekten Katar ile yapılan nedir? Swap mıdır? Hedge midir? Ne zaman swap olur, swap ne zaman hedge döner ve şu günlerde dolar 5 TL’den 7.24 TL’ye çıkıp, sonra 6 TL’ye inerken Türkiye nasıl soyulur, soydurulur? Dolar inerken ve çıkarken swaplama halkın ekmeği ile peynirinde maliyeti nasıl yukarı iter? Ekonominin bugün içine düşürüldüğü derin krizin gerçek sorumlularını ve ilaç olsun diye öne çıkartılan swaplamayı, Ayşe Hanım Teyze’nin anlayacağı şekilde anlatmak ekonomi sayfalarının şerefi olmalıdır.

Necati Doğru’nun yazısı 

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