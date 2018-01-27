Necati Doğru: Suriye’nin parçalanmasından kaybeden bir tek Türkiye oldu

Türkiye yalnızlaştı. Yapayalnız ülke oldu. Batı ülkeleri, Türkiye’yi dışlamayı hızlandıracak adımları her gün birlikte atmaya başladılar. Bu süreç sırasında Türkiye’yi yönetenler, bölgesel ve küresel çıkar ilişkilerinin bozulup yeniden kurulduğunu göremedi, önlem alamadı. Şimdi bedelini, Mehmetçik ödüyor.

Telefonda Trump ne dedi?

Erdoğan ne cevap verdi?

Bantlar yayınlansın.

Görelim.

Duyalım.

Suriye’nin bugün ateşler içinde yanmakta oluşuna giden yolun başlangıcında Türkiye’yi yönetenlerin ABD ile açık işbirliğine girip ‘Şam’da cuma namazı kılma hedefleri’ de vardı. 6 yılın sonunda Suriye’nin parçalanmış hale gelmesinden:

1‑Rusya kârlı çıktı.

2‑İran kârlı çıktı.

3‑PYD‑PKK kârlı çıktı.

4‑ ABD, İsrail kârlı çıktı.

Kaybeden Suriye ve Türkiye Cumhuriyeti oldu. Mehmetçik şimdi Suriye’nin ve Türkiye’nin birlikte uğradığı tahribatı kanıyla onarmaya çalışıyor.

Necati Doğru’nun yazısı