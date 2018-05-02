Necati Doğru: Sülün Osman’ı geçtiler!

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Geçen seçimde CHP, “her emekliye her iki dini bayramda birer maaş ikramiye vereceğim” diyerek oy istediğinde AKP’li Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TV’lerde canlı yayına çıkıp; “Kaynağı nereden bulacaklar… Hangi vergileri artıracaklar… Hangi harcamaları kısacaklar… Kimden borç para alacaklar… Bütçe açığını patlatmadan, Türkiye’yi bir krize götürmeden bu taahhütleri yerine getirsinler Nobel ödülünü hak ederler… Ben de CHP’ye oy veririm…” demişti. Aynı bakan şimdi “emeklileri sevindirme buluşunu” intihal edenlere bekçilik ve gözcülük yapıyor. Bu kadar pişkinlik olmaz. Sülün Osman’ı geçtiler!

Necati Doğru’nun yazısı

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