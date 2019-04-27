Necati Doğru: Sözcü ile Cumhuriyet davaları, açılışları, görevlendirilen savcıları, bilirkişileri ile birbirine çok benziyor iyi mi!

İddianameyi yazsın diye görevlendirilen ve Cumhuriyet yazar çizerini hapishaneye gönderen savcı, FETÖ örgüt üyesi çıktı. Yani FETÖ sanığı savcıya, FETÖ soruşturması yaptırılmıştı iyi mi! Bizim SÖZCÜ davasının ilk iddianamesini yazan savcı da ‘rüşvet istemiş ancak alamamış’ olmaktan ceza yemişti. Cumhuriyet davasında bilirkişi ise ‘gazetecilik fakültesinde okumamış’ biriydi. Bilirkişi olacaklar listesinde adı da yoktu. Ama iktidara yandaş gazetelerde, dergilerde çalışmış, övgü dolu yazılar yazmıştı. Twitter sayfasında AKP’li olduğunu da gizlememişti. Bizim SÖZCÜ davasının bilirkişisi de benzer özelliklere sahip, iktidar yandaşı biriydi.

SÖZCÜ ile Cumhuriyet davaları, açılışları, görevlendirilen savcıları, bilirkişileri ile birbirine çok benziyor iyi mi!

Musa!

Güray!

Hakan!

Mustafa Kemal!

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Geliyorum.

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