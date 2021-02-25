Necati Doğru: Sorumlu tek başına damat değil ‘kumarı’ başlatandır

Merkez Bankası döviz rezervlerinin erimesi de tek başına Damat’a fatura edilemez, erime ‘Kayınbaba söyledi, Damat onun dediğini yaptığı’ için oldu. Rezervlerin hızla erimesi süreci ‘faizi indirirsek enflasyon düşer- faiz sebep enflasyon sonuçtur’ tezinin uygulamaya konulmasıyla başladı. Bu tezin sahibi de kayınbabaydı. Damat, Hazine Bakanı’ydı ve Merkez Bankası ile Devlet Bankaları’na çantacı kadroları birlikte yerleştirmişlerdi.

(…)Damat gönderildi.

Reklam

Yüksek faize dönüldü.

Bu durumda rezervleri Damat mı Kayınbaba mı eritmiş oldu?

Dürüst konuşalım.

Reklam

Kayınbaba eritti.

Faizlerin fendi, Kayınbabayı yendi. Tek başına Damadı dövmenin gerçeği anlamaya bir faydası yok. Bu süreçte kurnaz davranıp ‘kur düşükken büyük miktarlarda dolar alıp artınca satanlar’ bir gecede avantadan zengin oldular. Sorumlusu tek başına Damat değil ‘kumarı’ başlatandır.

Necati Doğru’nun yazısı