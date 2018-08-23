Necati Doğru: Şirketten hisse almış olanların hakkı bayram günü yenir mi? Fesüphanallah!

Bayram günü kurban etinden kavurma yapılıp yenir fakat üç beş kuruş biriktirdiği parayı dolara, altına yatırmamış, götürüp yastık altına koymamış ve milli ekonomiye katkı olsun diye yerli şirketten hisse senedi almış olanların hakkı bayram günü yenir mi? Fesüphanallah!

Hocam yediler. Arife günü pişirdiler ve bayramın birinci günü yemeye başladılar. Hocam şöyle anlatayım. Hürriyet Gazetesi, ona bağlı TV kanalları ile diğer gazetelerin hepsi eski sahibinden yeni sahibine satıldı. Hürriyet’in yeni sahibine devletin Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar kredi verildi. Yeni sahip Hürriyet’i bu kredi ile satın aldı ve eski sahibine hisse başına yaklaşık 2 TL ödedi. Hocam Hürriyet, devlet bankası kredisi ile alınırsa bunun adı bir gazetenin sahip değiştirmesi midir yoksa “Hürriyet’in devletleştirilmesi” midir?

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Fesüphanallah! Bu konu dini aşar!

Hocam, “Fesüphanallah çekmekte” ve “dini aşar” demekte haklısınız fakat izin verin devamını anlatayım. Hürriyet’in yeni sahibinin; elinde Hürriyet hissesi bulunan diğer küçük küçük pay sahiplerine de çağırı yapıp, “büyük patrona ödediğim hisse başına 2 TL fiyatı size de vereceğim” demesi gerekirdi. Yani kanun böyle. Hocam bu duruma; “pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü” deniyor. Ancak tam arife günü değişiklik oldu; “küçük pay sahiplerinin pay alım teklif hakkı” buharlaştı. Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğüne muafiyet getirildi. Fesüphanallah!

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Necati Doğru’nun yazısı