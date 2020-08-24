Necati Doğru: Sevincimizi dışa vurmuyorsak, halkı ‘muhtemel hayal kırıklığından’ korumak için

Giresun’da dün akşamdan itibaren etkili olan yağış sele neden oldu. Dere yataklarından suların da taşmasıyla yollar ve caddeler göle döndü. Çok sayıda otomobil ve dükkan çamura gömüldü. Selin kentte yarattığı hasar fotoğraflara da yansıdı… Giresun’da sel