Necati Doğru: Sevincimizi dışa vurmuyorsak, halkı ‘muhtemel hayal kırıklığından’ korumak için

Biz fesli Kadir olamayız.
Doğalgaz rezervi bulundu diye ‘halay çekip, göbek atarak’ sevincimizi dışa vurmuyorsak; halkı ve vatanımızı ‘muhtemel bir hayal kırıklığından’ korumak içindir.
Çabuk sevinen.
Çabuk üzülür.
Hayal kuran!
Düş kırıklığı yaratır.
Şimdi Cumhurbaşkanı’nın ve Hazine Bakanı’nın 38 TV kanalından, gemi üstü görüntüleri de göklere çıkarıp, üç gün önceden “müjde vereceğim” diyerek siyasi propaganda makinası çalıştırmasının gazına gelip 6 ay 1 yıl sonra “içi boş çıktı-fos çıktı” dememek için soruyoruz, sorguluyoruz, anlamaya çalışıyoruz.
Sevinme özürlü değiliz.
Biz Fesli Kadir olamayız.