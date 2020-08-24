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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Sevincimizi dışa vurmuyorsak, halkı ‘muhtemel hayal kırıklığından’ korumak için

Biz fesli Kadir olamayız.

Doğalgaz rezervi bulundu diye ‘halay çekip, göbek atarak’ sevincimizi dışa vurmuyorsak; halkı ve vatanımızı ‘muhtemel bir hayal kırıklığından’ korumak içindir.

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Çabuk sevinen.

Çabuk üzülür.

Hayal kuran!

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Düş kırıklığı yaratır.

Şimdi Cumhurbaşkanı’nın ve Hazine Bakanı’nın 38 TV kanalından, gemi üstü görüntüleri de göklere çıkarıp, üç gün önceden “müjde vereceğim” diyerek siyasi propaganda makinası çalıştırmasının gazına gelip 6 ay 1 yıl sonra “içi boş çıktı-fos çıktı” dememek için soruyoruz, sorguluyoruz, anlamaya çalışıyoruz.

Sevinme özürlü değiliz.

Biz Fesli Kadir olamayız.

Necati Doğru’nun yazısı

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