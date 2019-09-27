Necati Doğru: Şehir hastanesinde ‘check-up’ üzerinden SGK’nın 35 milyon lirası iç edilmiş

Ey Sayıştay!

Yolsuzluk bulursan.

Bulduğunla kalırsın.

İspatlayamazsın.

Şehir hastaneleri kaça yapıldı? Hangi firma hangi sözleşme koşullarında yaptı?

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Sayıştay deneticileri de bu durumda “yiyene yedirene- soyana soydurana” karşı dava açamıyorlar. Ne yapsınlar: Raporlarını “Halk işitsin, öğrensin, bilsin, birbirine anlatsın” diye basına veriyorlar.

Şu tabloya bakın:

Tüp bebek birimi yok.

Kesilmiş fatura var.

Hastane henüz yok.

Bahçe bakım parası var.

Lisans yok.

Açılmış hastane var.

Doktor izne gitmiş.

İzindeyken mucize!

Yüzerken hasta bakmış.

Hepsi yüklü paralar.

Milyon liralar.

Yüksek faturalar!

SGK soyulmuş.

Bir hastane aynı gün içinde 170 farklı hastaya genel cerrahi, göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi, rehabilitasyon, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kardiyoloji, ‘check-up…’ dedikleri sağlık taraması usulsüzlüğü üzerinden devlet kurumu SGK’nın 35 milyon lirası iç edilmiş.

Necati Doğru’nun yazısı