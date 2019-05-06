Necati Doğru: Seçimle gelen seçimle gider

İstanbul’da seçim sandığına “şaibe yani leke, kusur, noksan, nakise, kötü eser” karışıp karışmadığına YSK bu hafta karar verecek. Şaibe var diyenlerin bütün iddiaları boş çıktı. Geçersiz oylar sayıldı. Sonuç aynı çıktı. İlçe oyları sayıldı. Sonuç aynı çıktı. Büyükçekmece’de polis seçmen evlerinde arama yaptı. Sonuç aynı çıktı. KHK’lılar oy kullanamaz denildi. Boş çıktı. 46 bin kısıtlı seçmen oy kullandı denildi. Bu da boş çıktı. Türkiye adalet bekliyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani Seçimle gelen seçimle gider.
SON HABERLER
Türkiye ve Rusya, ABD müttefiklerinin kontrolündeki bölgeye asker gönderebilir
Suriye’de PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir yüzbaşının hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye ve Rusya’nın ABD’nin müttefikleri tarafından kontrol edilen bölgelere askeri birlik gönderebileceği belirtildi.
Bursa’da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Bursa’da altı katlı bir inşaatın beşinci katında çalışırken asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi Bülent Bingül hayatını kaybetti.
Avrupa Halk Partisi: Türkiye-AB işbirliğine evet, AB üyeliğine hayır
Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halk Partisi (EPP) Türkiye’nin AB üyeliğini değil, AB ile işbirliğini desteklediklerini söyledi. Parti bu açıklamayı Avrupa Komisyonu başkanlığına aday EPP lideri Manfred Weber’in “Türkiye ile üyelik müzakerelerini durduracağız” sözüyle paylaştı.
Sancaktepe’de rehine krizi yaşandı; rehin alınan kişiyi polis kurtardı
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 33 yaşındaki Adem U. iş arkadaşını bıçakla rehin aldı. Rehine krizi polisin operasyonu sonucunda çözüldü.
Erdoğan ‘kirlettik, rezil ettik’ demişti: Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm başlıyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” çıkışıyla gündeme gelen Rize’nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda uygulanacak kentsel dönüşüm projesi başlıyor.