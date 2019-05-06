Necati Doğru: Seçimle gelen seçimle gider

İstanbul’da seçim sandığına “şaibe yani leke, kusur, noksan, nakise, kötü eser” karışıp karışmadığına YSK bu hafta karar verecek. Şaibe var diyenlerin bütün iddiaları boş çıktı. Geçersiz oylar sayıldı. Sonuç aynı çıktı. İlçe oyları sayıldı. Sonuç aynı çıktı. Büyükçekmece’de polis seçmen evlerinde arama yaptı. Sonuç aynı çıktı. KHK’lılar oy kullanamaz denildi. Boş çıktı. 46 bin kısıtlı seçmen oy kullandı denildi. Bu da boş çıktı. Türkiye adalet bekliyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Yani Seçimle gelen seçimle gider.

Necati Doğru’nun yazısı