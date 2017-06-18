Necati Doğru: Seçimle geldiler, seçimle düşecekler

O güçsüz Kemal!

Yola düştü yürüyor.

Daha 3 gün oldu.

Bugün 4. gün.

Arkasında milyonlar toplanıyor. Adalet. Hukuk. Savcı. Yargıç. Meclis. Yasa. Kontrol.

Denetim. Anayasa. Bunların hepsi bütün vatandaşların “hukukun üstünlüğünü tanıyarak yaşayabilmek” için tarafsız yönetim bulma ihtiyacından doğdu.

1 Kemal! Elinde “Adalet” pankartı tutuyor ve “partilerinin adında “Adalet” yazılı olanları” düştükleri hukuksuzluk batağında silkeleyip, sallamak için yola düştü “hukukun üstünlüğüne çağrı” için yürüyor.

Sosyoloji gerçeğidir: 1 yürüyen 3 oturanı Sallar, silkeler. Çok korktular.

Bizimkileri de karşıdan yürütürüz ha… Diye tehdit savurmaktalar. Yani “seni de alır hapishaneye koyarız” mesajı vermekteler. Türkiye’yi Katar sanmakta ve Türkiye’yi İran’a benzettik diye düşünmekteler.

Yürüyen Kemal!

Silkele.

Seçimle geldiler.

Seçimle düşecekler.

Necati Doğru’nun yazısı