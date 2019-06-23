Necati Doğru: Seçimi kaybeden Öcalan’a sarılır!

Sizi anlıyorum.

Siz yazar olsanız.

Bugün şu durum tespitini yazardınız: Dün asalım diye önüne yağlı urgan attıkları, bebek katili, bölücü, vatan ve millet haini dedikleri Abdullah Öcalan’dan yardım umar durumuna düştüler.

Asalım Apo’yu diyorlardı.

Biri yağlı urgan atıyordu.

Diğeri “getirin” diyordu.

“Getirin idam kararını”

Ben imzalayacağım.

Geçen seçimlerde bu “yağlı urgan atma- idam kararı imzalama” tablosunu oy almak için üretmişlerdi. Bugün Apo’nun “İstanbul aşkını kurtarma yardımına” koşan dost ve kardeş (!) tavrını TV ekranlarından Türkiye’ye ve tüm dünyaya izlettiler.

Şu tabloya bakın: HDP’nin başkanı Selahattin Demirtaş, PKK terör örgütüne destek verdi, PKK’yı eleştirmiyor diye suçlandı, Edirne Cezaevi’nde hapse kondu. PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’dan İstanbul seçimi için acil yardım alındı.

Denize düşen!

Yılana sarılır.

Seçimi kaybeden.

Öcalan’a sarılır!

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Necati Doğru’nun yazısı