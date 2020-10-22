Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Sayıştay yakaladı, rapor yaptı, yargı harekete geçmedi; çalan, çaldığıyla kaldı

İleri demokratik ülkelerde Sayıştay kamu parası harcanırken hırsızlık, rüşvet, hortumlama yapılmasın ve hısım, akraba, partili, tarikat kayırılmasın, hak etmeyenler devletin kadrolarına torpilli doldurulmasın diye kurulmuştu.

Kendilerini ‘gizlenen gerçekleri yazmak’ üzerine görevlendirmiş gerçek gazeteler ve gazeteciler, son 30 gündür Sayıştay raporlarındaki yolsuzluk, rüşvet, hortumlama, akraba kayırma haberlerini yazdılar.

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5 bin 703 yolsuzluk.

Sayıştay raporlarında kalem kalem, kurum kurum, isim isim, belge belge tam 5 bin 703 yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı yer aldı.

(…)Sayıştay yakaladı.

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Rapor yaptı.

Meclis’e gönderdi.

İktidar gözünü yumdu.

Savcılar sağır oldu.

Yargı harekete geçmedi.

Çalan, çaldığıyla kaldı.

Necati Doğru’nun yazısı

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