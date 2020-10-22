Necati Doğru: Sayıştay yakaladı, rapor yaptı, yargı harekete geçmedi; çalan, çaldığıyla kaldı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, arpa, buğday ve mısırda 2021’e kadar gümrük vergilerinin sıfırlanmasına, bu kararın, yeterli miktarda üretim konusunda Türkiye’nin çaresiz olduğunu kabullenmesi anlamına geldiğini söyleyerek tepki gösterdi.