Necati Doğru: Sandıktan ‘Türkiye Tayyip Erdoğan’dan büyüktür’ sonucu çıktı!

Sandıktan “Türkiye Tayyip Erdoğan’dan büyüktür” sonucu çıktı!

Öfkeler, kırgınlıklar, kızgınlıklar, korkular, ekonomiyi dış borçla ve israfçı savurganlıkla yönetim, büyük işsizlik oylara yansıdı. Sandıktan şiddeti iktidarın aklını başına getirecek bir “şehir tokadı” çıktı.

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Halk, “Saray yönetimine karşı şehir yönetimlerini” yarışa sokma kararı aldı. Taş yerinden oynadı.

“Ne yapar, yapar seçimi yine Tayyip Erdoğan’ın gücü kazanır. Bu halk Tayyip Erdoğan ne eylerse güzel eyler” diyerek hep ona inanır, “pazara kadar değil mezara kadar seninleyiz” diye onun arkasından gider algısı dün gece sandığa gömülüp, çöktü.

Halk ders verdi.

Kulak çekti.

Kendine gel dedi.

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Tayyip Erdoğan’ın partisi büyük sanayi ve ticaret kentlerinin belediye başkanlığını, pek çok önemli şehrin yönetimini kaybetti. Kazandıklarında da hatırı sayılır oy kayıplarına uğradı.

Necati Doğru’nun yazısı