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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Sandıktan ‘Türkiye Tayyip Erdoğan’dan büyüktür’ sonucu çıktı!

Sandıktan “Türkiye Tayyip Erdoğan’dan büyüktür”  sonucu çıktı!

Öfkeler, kırgınlıklar, kızgınlıklar, korkular, ekonomiyi dış borçla ve israfçı savurganlıkla yönetim, büyük işsizlik oylara yansıdı. Sandıktan şiddeti iktidarın aklını başına getirecek bir “şehir tokadı” çıktı.

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Halk, “Saray yönetimine karşı şehir yönetimlerini” yarışa sokma kararı aldı. Taş yerinden oynadı.

“Ne yapar, yapar seçimi yine Tayyip Erdoğan’ın gücü kazanır. Bu halk Tayyip Erdoğan ne eylerse güzel eyler” diyerek hep ona inanır, “pazara kadar değil mezara kadar seninleyiz” diye onun arkasından gider algısı dün gece sandığa gömülüp, çöktü.

Halk ders verdi.
Kulak çekti.
Kendine gel dedi.

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Tayyip Erdoğan’ın partisi büyük sanayi ve ticaret kentlerinin belediye başkanlığını, pek çok önemli şehrin yönetimini kaybetti. Kazandıklarında da hatırı sayılır oy kayıplarına uğradı.

Necati Doğru’nun yazısı

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İstanbul’da Yıldırım ve İmamoğlu başa baş

İstanbul’da oyların yüzde 11.1’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım yüzde 52.48 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 44.79 ile ikinci sırada.

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Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır. Ankara’da sandıkların yüzde 99.81’i açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş yüzde 50.90 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki yüzde 47.06 ile ikinci sırada.

İzmir’de CHP’li Soyer kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır İzmir’de oyların yüzde 99.79’u sayıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Tunç Soyer yüzde 58.02 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Nihat Zeybekci yüzde 38.62 ile ikinci sırada.

Bursa’da AKP’li Aktaş kazandı

Bursa’da oyların yüzde 28.5’i sayıldı. Buna göre ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Alinur Aktaş yüzde 49.82 ile birinci, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mustafa Bozbey yüzde 46.6 ile ikinci sırada.

Adana’da CHP’li Karalar kazandı

Seçim sonuçlarına ilişkin tüm verilerin kaynağı Anadolu Ajansı’dır Adana’da sandıkların yüzde 96.20’si açıldı. Buna göre ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Zeydan Karalar yüzde 53.25 ile birinci, ‘cumhur ittifakı’nın MHP’li adayı Hüseyin Sözlü yüzde 43.10 ile ikinci sırada.

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