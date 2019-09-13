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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Sandalye tampon, toplantı boş çıktı

Sevindirici olan Ekrem İmamoğlu’nun uyanık davranması ve 95 kilo vücut ağırlığıyla arkaya doğru düşerken yanında oturan Eskişehir Belediye Başkanı hocamız Yılmaz Büyükerşen’e tutunma refleksine karşı koyabilmesiydi.

Aksi halde biri çok başarılı olmuş; Orta Anadolu bozkırından pırlanta bir Eskişehir yaratmış ve diğeri de dünya rekoru sayılan oy farkı (806 bin) ile İstanbul’a eskiye hesap soran yeni bir kent yönetim modeli katmak için seçilmiş 2 CHP’li başkan yere yuvarlanacaklardı.

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Sandalye tapon!
Toplantı boş çıktı.

Necati Doğru’nun yazısı

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