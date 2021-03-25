Necati Doğru: Şahap başkan, siz açıklayın, kim bunlar?

Çocuklar bile biliyor.

Merkez Bankası Tahtakale’deki kirli, pasaklı döviz büfesi değil. Merkez Bankası’ndan kişilere dolar satılmaz. Sadece bankalara ve bir de devletin petrol, doğalgaz, savunma sanayi, Hazine garantili alımları için kamu kurumlarına büyük çaplı döviz devirleri yapılır.

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Şahap Başkan!

Şimdi bilgi önünüzde.

Bilançoya yazılmıştır.

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Siz açıklayın:

Bir banka mı?

Birkaç banka mı?

Devlet kurumları mı?

Kim bunlar?

Naci Başkan için karar verilmiş, şafak sökerken ‘atılma kararı’ Resmi Gazete’de baskıya gidecekti. Cuma günü 450 milyon doları kapatanlar bu bilgiden habersiz idilerse; risk aldılar ve dolara yattılar; “Türk halkını ters köşeye yatırdık… Voliyi vurduk…” diye sevinebilirler. Ve kimse de onlara bir şey diyemez. Türkiye çift paralı ekonomi; isteyen dolar alır, isteyen lira.

Necati Doğru’nun