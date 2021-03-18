Necati Doğru: Ölümlü tren kazalarının suçu iki makinist ile bir bekçiye yüklenebilir mi?

TCDD’deki deneyimli mühendis ve teknikerlerin yerine partili yandaş tecrübesizleri koyarken tren yolu teknikerlerin yerine partili, yandaş, tecrübesizleri koyarken, tren yolu işletmeciliğinde en küçük hatanın büyük ölümlü kazalara dönüşeceğini düşündünüz mü?

Pamukova’da 41 yolcunun canını yitirdiği hızlandırılmış tren kazasından sorumlu olarak yargılananlardan TCCD eski Genel Müdürü’nün önce iktidar partisinden milletvekili yapılması ve sonra mahkemede dosyasının kaybedilmesi trenciliğimizin ne halde olduğunun ve siyasete nasıl alet edildiğinin göstergesi değil mi? 7 yıl önce “TCDD Genel Müdürü’nün de adının karıştığı 210 milyon TL yolsuzluk dosyası mahkemeye gitmeden kapatıldı” haberlerinin yazıldığı bu yapıda ölümlü tren kazalarının suçlusu iki makinist ile bir bekçiye yüklenebilir mi?

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Necati Doğru’nun yazısı