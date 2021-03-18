Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Ölümlü tren kazalarının suçu iki makinist ile bir bekçiye yüklenebilir mi?

TCDD’deki deneyimli mühendis ve teknikerlerin yerine partili yandaş tecrübesizleri koyarken tren yolu teknikerlerin yerine partili, yandaş, tecrübesizleri koyarken, tren yolu işletmeciliğinde en küçük hatanın büyük ölümlü kazalara dönüşeceğini düşündünüz mü?

Pamukova’da 41 yolcunun canını yitirdiği hızlandırılmış tren kazasından sorumlu olarak yargılananlardan TCCD eski Genel Müdürü’nün önce iktidar partisinden milletvekili yapılması ve sonra mahkemede dosyasının kaybedilmesi trenciliğimizin ne halde olduğunun ve siyasete nasıl alet edildiğinin göstergesi değil mi? 7 yıl önce “TCDD Genel Müdürü’nün de adının karıştığı 210 milyon TL yolsuzluk dosyası mahkemeye gitmeden kapatıldı” haberlerinin yazıldığı bu yapıda ölümlü tren kazalarının suçlusu iki makinist ile bir bekçiye yüklenebilir mi?

Reklam

Necati Doğru’nun yazısı

SON HABERLER

‘LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ davası: Tutuklu iki öğrenciye tahliye

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemleri kapsamında açılan meydan sergisindeki ‘Şahmeran figürlü LGBTİ+ bayraklı Kâbe görseli’ne ilişkin dava kapsamında bir buçuk aydır tutuklu bulunan öğrenciler Selahattin Can Uğuzeş ve Doğu Demirtaş’ın tahliyesine karar verildi.

HDP’ye kapatma davası açıldı

Yargıtay başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme’ye gönderildi.

FED, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.