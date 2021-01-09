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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Ne oldu Trump’a! Gör halini!

Bak ABD’ye…

Ne oldu Trump’a!

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Gör halini!

Hiçbir başkan kral değildir.

Türkiye 200 yılda çok bedeller ödeyerek, yapıp- bozarak, iğneye kuyu kazarcasına kazandığı demokrasi çizgisinden geriye gidecek bir ülke hiç değildir.

Necati Doğru’nun yazısı

SON HABERLER

İkinci Kobani iddianamesi: Bank Asya’yı müşteki yaptılar

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra partiden bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.