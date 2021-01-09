Necati Doğru: Ne oldu Trump’a! Gör halini!

Bak ABD’ye…
Ne oldu Trump’a!
Gör halini!
Hiçbir başkan kral değildir.
Türkiye 200 yılda çok bedeller ödeyerek, yapıp- bozarak, iğneye kuyu kazarcasına kazandığı demokrasi çizgisinden geriye gidecek bir ülke hiç değildir.
Yaramazlara biraz batar!
Bak ABD’ye…
Ne oldu Trump’a!
Gör halini!
Hiçbir başkan kral değildir.
Türkiye 200 yılda çok bedeller ödeyerek, yapıp- bozarak, iğneye kuyu kazarcasına kazandığı demokrasi çizgisinden geriye gidecek bir ülke hiç değildir.
Pfizer’ın yaptığı bir araştırma Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının Britanya ve Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkili olduğunu gösterdi.
Boğaziçi Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ve öğrencileri, bugün bir kez daha okulda toplanarak yeni rektörü protesto etti.
Covid-19 tedavisinde iki ilacın daha hayat kurtarbildiği, ağır hastalarda ölümleri dörtte bir oranında azalttığı görüldü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde ‘kayyım rektör’ü protesto eden grubu ‘vandallık’la suçladı.
HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yanı sıra partiden bazı eski milletvekillerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında 6-8 Ekim 2014’te yaşanan Kobani olayları soruşturması kapsamında iddianame düzenlendi.