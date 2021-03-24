Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Naci Bey susmayın, açıklayın

40 yıldır tanıdığınız, 11 yıl beraber çalıştığınız, partinizin eski kurucusu, eski bakan, merkez bankacılığını ve orada dönen para alışverişlerini çok iyi bilen Ali Babacan açıkladı ve dedi ki; “Naci Ağbal, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervinin hangi tarihlerde, kimlere ve ne miktarda satıldığını araştırdığı için görevden alınıp, gönderildi. Bizim duyumumuz bu…”

Orası Merkez Bankası!

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Mutlaka kaydı vardı.

Buldunuz.

Açıklayacaktınız.

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Sizi görevden attılar.

Bu doğru mu?

Naci Bey, susmayın.

Açıklayın.

Necati Doğru’nun yazısı

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Paçalar tutuştu: Yeni başkan ikinci kez bankacılarla; Yiğit Bulut kanallarda

Merkez Bankası’ndaki sürpriz başkan değişikliğinin ardından ekonomi yönetiminden art arda gelen ‘piyasa dostu’ açıklamalar tatmin etmeyince, MB’nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve gelişinin ardından özel banka yöneticileriyle ikinci toplantıyı ayarladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut da peş peşe üç televizyon kanalına çıkarak ‘sakinleştirici’ açıklamalar yaptı.