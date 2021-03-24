Necati Doğru: Naci Bey susmayın, açıklayın

40 yıldır tanıdığınız, 11 yıl beraber çalıştığınız, partinizin eski kurucusu, eski bakan, merkez bankacılığını ve orada dönen para alışverişlerini çok iyi bilen Ali Babacan açıkladı ve dedi ki; “Naci Ağbal, Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervinin hangi tarihlerde, kimlere ve ne miktarda satıldığını araştırdığı için görevden alınıp, gönderildi. Bizim duyumumuz bu…”

Orası Merkez Bankası!

Reklam

Mutlaka kaydı vardı.

Buldunuz.

Açıklayacaktınız.

Reklam

Sizi görevden attılar.

Bu doğru mu?

Naci Bey, susmayın.

Açıklayın.

Necati Doğru’nun yazısı