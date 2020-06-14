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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Mecliste yine yumruk, yine linç etme girişimi

50 yıl geçti.

Türkiye şuraya geldi:

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Mecliste yine yumruk.

Yine linç etme girişimi.

Dokunulmazlığı kaldırma.

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Milletvekilini hapse tıkma.

Önceki gün Meclis’te “İslam’ın Son 10 Asırdaki En Büyük Düşmanı” başlığını taşıyan “Gerçek Hayat” adlı bir dergi dağıtıldı. Dergiyi çuvallara doldurup getirdiler ve yazıları milletvekilleri de okusun diye dağıttılar. Dergideki yazılarda milletvekili, lider, parti başkanı olmuş pek çok isimle birlikte Süleyman Demirel de “Kökü Dışarda” diye lekelenip aşağılanıyordu. Derginin Meclis’e çuvallarla sokulmasına kendisi de milletvekili olan idare amirinin izin verdiği ortaya çıktı. Dergiye Varlık Fonu’na bağlı Borsa İstanbul’un reklam desteği (nakit para) sunduğu da görüldü.

Necati Doğru’nun yazısı

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