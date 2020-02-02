Necati Doğru: MAN adası işlevini Kızılay’a kaptırdı

4 bin 330 kilometre uzaklıktaki İngiltere’nin kıyısından alınıp Ankara’da Güvenpark-Ulus- Kızılay meydanlarının kesiştiği noktadaki Kızılay Genel Merkez binasının içinde ‘MAN Adası’ eritildi.

MAN adası işlevini!

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Kızılay’a kaptırdı.

İşadamları, vergiden kaçınmak için kalkıp otomobil ile hiç durmadan 43 saat yol alarak (1 gün +19 saat) ancak ulaşılabilen Man Adası marifetini artık Ankara’nın göbeğinde Kızılay binasında bulabiliyorlar.

Tayyip Erdoğan dönemi zenginlerinden BAŞKENTGAZ’ın sahipleri ABD’nin New York kentine Kızılay’ı Man adası yaparak 8 milyon dolar gönderdiler. Böylece vergiden kaçındılar. Bu ‘vergiden kaçınma lafı’ holdinglerin, bankaların, büyük sermaye şirketlerinin muhasebe müdürleri ile avukatlarının bulduğu bir deyim. Aslında Maliye’ye yatması gereken kazanç karşılığı vergi, kitabına uyduruluyor ‘bağış’ kılığına sokuluyor tanıdık, bildik, aynı yolun yolcusu olanlara aktarılıyor. Adına da kibarlık olsun diye ‘vergiden kaçınma’ diyorlar.

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Necati Doğru’nun yazısı