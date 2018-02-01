Necati Doğru: MAN Adası belgeleri en son savcılığa teslim edilmişti, ne oldu?

En son savcılığa teslim edilmişti. Savcılık, araştıracak, inceleyecek, bilirkişiler bulup inceletecek ve soracaktı: Gerçek mi bu belgeler? Sahte mi bu imzalar? 15 milyon dolar MAN Adası’nda kurulan şirkete gitmiş mi? Yoksa MAN Adası’nda kurulmuş şirketten Türkiye’deki bankaya mı gönderilmiş?

Gönderen kim?

Alan kim?

Hayır ikisi de değil.

Peki ne?

Bankadan bankaya gitmiş.

Tamam.

Giden para.

Gelen para.

Varsa bu ‘15 milyon dolarlık para trafiği’ Cumhurbaşkanı’nın dünürü, eniştesi, kardeşi ve oğlunun isimleri ve imzalarıyla mı olmuş?

Savcılık bunu bulacaktı.

Toplumu aydınlatacaktı.

Necati Doğru’nu yazısı