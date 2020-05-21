Necati Doğru: Libya Antlaşması ekseninde asker ve sivil kanatlar birbiriyle mi çatışıyor?

İsminden, kitaplarından, yaptıklarından, vatanseverliğinden, emperyalizme karşı duruşundan, Türkiye’nin hakkı olan Akdeniz’de petrol ve doğal gaz yataklarının korunması yolunu açan Libya anlaşmasının imzalanmasından dolayı bizzat Cumhurbaşkanı’nın kendisi Amiral Cihat Yaycı için ‘yol gösterici- rehber olucu- aydınlatıcı’ anlamına gelen sıfatlar kullanmıştı.

Aynı Cumhurbaşkanı!

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Komutanı kızağa çekiyor.

Hem gururlandırıyor.

Hem gururu ile oynuyor.

Ne oldu?

Ne oluyor?

Libya Antlaşması ekseninde asker ve sivil kanatlar birbiri ile mi çatışıyor?

Necati Doğru’nun yazısı