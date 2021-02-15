Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Kurucu değerler kalacaksa sizin yeniliğiniz nedir?

Kurucu değerler:

Hakiki mürşit ilimdir.

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Değişmez ilkeler:

Laiklik.

Tam bağımsızlık.

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Bölünmez bütünlük.

Padişahlığın kaldırılması.

Hilafetin ilgası.

Egemenliği halka vermek.

Tarikatların kapatılması.

Dinin siyaset olmasına son.

Bağımsız yargı.

Çağdaş medeniyete ulaşma.

Bunlar Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrosunun benimsediği maddi ve manevi değeler ve AKP sözcüsü Özkan’ın söylediğine göre “Yeniden Kuruluş Yaparken bu değerleri alacaklar yeni ruhla” birleştirecekler.

Yani kurucu değerler kalacak.

Kurucu değerler kalacaksa sizin yeniliğiniz nedir? Yeni ruh dediğiniz kimdir?

İskilipli Atıf Hoca mı?

Boynukalın Hoca mı?

Kıvırtmayın.

Net söyleyin.

Necati Doğru’nun yazısı

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