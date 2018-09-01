Necati Doğru: Konut dışında her şeyin fiyatı artıyor

Bankalar zorlanıyor. Batık kredileri şişiyor. 2018 yılı ilk 6 ayda: Batık kredi 74 milyar TL oldu. Şirketler, kredileri için yeniden yapılandırma süreci başlattı. İflas isteyenler arttı. Bankalar, para toplar, kredi açarlar fakat zorunlu “Konut Ağası” oldular.

Bu yılın ilk 6 ayında aldığı ipotekli krediyi ödeyemeyen inşaat şirketlerinin 13 bin 500 konutu bankaların eline geçti. İnşaatta balon oluştu. Lüks konutlar yapıldı. Elde kaldı, satılmıyor. Konut fiyatları iniyor. Kiralar da düşüyor.

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Konut dışında her şeyin fiyatı artıyor. Salçadan pirince, beyaz peynirden makarnaya kadar market raflarındaki 700 üründen 385’inin fiyatı son 2 hafta içinde yüzde 10 ile 40 arası zam gördü. Enflasyon tırmanıyor. Yüzde 15’e yükseldi. TL yüzde 40 değer yitirdi.

Bunları niçin sıraladım? Büyük bol harcamalı yatırımlar yapıldı. İstanbul Finans Merkezi, dünyanın en büyükleri; Londra, New York, Hong Kong’dan daha büyük olacak şekilde 690 bin metrekare alan üzerinde “mega proje” olarak yapıldı, yükseldi. Ortadoğu’nun ve dünyanın finansını İstanbul’dan biz yönetecektik. Kuruşa kurşun atar duruma düştük. “Finans”ı sıfırlandı. “Merkez”i elimizde kaldı.

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Necati Doğru’nun yazısı