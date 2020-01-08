Necati Doğru: Komutan Kasım Süleymani İran’ın sert yüzüydü

ABD için ‘Delta Force’ ne ise İran için de ‘Kudüs Güçleri’ oydu. Komutan Kasım Süleymani, Kudüs Gücü’nün başıydı. ABD, hep başardığı gibi Komutan Kasım’ı öldürünce İran’da mollalar içten içe sevindi. Sevinçlerini sakladılar.

Komutan Kasım İran’dı.

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Devlet içinde devlet.

İran’ın sert yüzüydü.

Mollalar, onunla kıyaslanınca ılımlı Şii Cihatçı kalıyorlardı. Komutan Kasım, Lübnan’da Hizbullah ve Suriye’de Esad’a dayanaktı. Irak’ta Haşdi Şabi’ydi. Yemen’de paralel devletti. İran ekonomisi ise hep batakta.

Necati Doğru’nun yazısı