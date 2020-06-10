Necati Doğru: Koca iki yıl geçti, elde ne var? Ayasofya!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2018 yılının Temmuz ayında başlamıştı. Ekonomi uçacaktı. Bu ay bitince 2 yılı dolacak. Bu 2 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı ülke ekonomisinin uçuşa geçmesi için 24 kararname çıkarmış, fakat bu kararnamelerdeki eksiklik ve yanlışlıkları fark edip ’31 adet düzeltme kararnamesi’ daha çıkarmış.

Yani koca iki yıl geçti.

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Elde ne var?

Ayasofya!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ağzı ‘Ayasofya’yı açma şarkısı’ söylüyor, vatandaşın duygusu acı içinde. Cumhurbaşkanın “Ayasofya için direktif verdim dediği” gün 4 milyon aile elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilmişti.

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Necati Doğru’nun yazısı