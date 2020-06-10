Necati Doğru: Koca iki yıl geçti, elde ne var? Ayasofya!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 2018 yılının Temmuz ayında başlamıştı. Ekonomi uçacaktı. Bu ay bitince 2 yılı dolacak. Bu 2 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı ülke ekonomisinin uçuşa geçmesi için 24 kararname çıkarmış, fakat bu kararnamelerdeki eksiklik ve yanlışlıkları fark edip ’31 adet düzeltme kararnamesi’ daha çıkarmış.
Yani koca iki yıl geçti.
Elde ne var?
Ayasofya!
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ağzı ‘Ayasofya’yı açma şarkısı’ söylüyor, vatandaşın duygusu acı içinde. Cumhurbaşkanın “Ayasofya için direktif verdim dediği” gün 4 milyon aile elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilmişti.