Necati Doğru: Kar Ağaoğlu’na, zarar halkın sırtına

Geçen gün ‘Finans Merkezi’ni yapan ve kriz yüzünden zora düşen inşaat şirketlerine devletin Varlık Fonu ortak oldu ve 3 inşaat şirketi kurtarıldı. İçlerinde Ağaoğlu’nun şirketi de var. Varlık Fonu, parayı Merkez Bankası’ndan alacak, zordaki bu 3 inşaat şirketine aktaracak, kurtulacak şirketler’ haberi ile ünlü iş adamının adı yine yayın malzemesi oldu.



İş adamı kâr edince “helal olsun ona, işi biliyor” diye alkışlıyorlar, madalya veriyorlar. Zarar edince, ziyanı devlete yıkıyorlar.

Reklam

Bu ne güzel model! Kâr Ağaoğlu’na! Zarar halkın sırtına!

Necati Doğru’nun yazısı