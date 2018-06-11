Necati Doğru: Kandil’e bayrak dikmek Erdoğan’dan kopmuş seçmeni geri getirir mi? Sanmıyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yedi caminin kapatılması ile ilgili tepki gösterdiği Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’a “Bak daha çok gençsin. Daha senin çok şöyle tecrübe edinmen lazım. Bak şunu unutma, senin bu çıraklığın, bu tavırların senin başına çok işler getirebilir” diye seslendi.