Necati Doğru: Kandil’e bayrak dikmek Erdoğan’dan kopmuş seçmeni geri getirir mi? Sanmıyorum

Kandil’e bayrak dikmek, dip dalgayı kıran etkisi yaratıp, Tayyip Erdoğan’dan kopmuş bir bölüm seçmeni geri getirir mi? Sanmıyorum.
Ordu görevini yapmış sayılacak. Çünkü “dip dalgayı başlatan; Tayyip Erdoğan’a karşı başlayan kızgınlığın, kırgınlığın büyümesi” oldu. Dip dalgayı yeni liderlerin ortaya çıkması değil bizzat Tayyip Erdoğan’ın 3 hatası başlattı, hızlandırdı.
1‑ Tek Adam olmayı seçti. 2‑ Saraylar yaptırdı. 3‑ Kendini generale alkışlattı.
Bütün kararlar, sonunda onun iki dudağı arasından çıkan sözle alınır oldu. Gecekondudan geldiğini unuttu, pahalı, israf yüklü, şatafatlı saray yaptırdı. En son muhtarları Saray’da topladığında, “Saray’ın mutfağı müthiş…” bile dedi. Bizim coğrafyamızda Ortadoğu liderleri kendilerini generallere alkışlatıyordu. Tayyip Erdoğan da bir siyasi iftar sofrasında kendini korgenerale alkışlattı ve bunu savundu. Dip dalgayı kendi başlattı.