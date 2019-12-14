Necati Doğru: Kalan ile gidenler

Kalan (Tayyip Erdoğan) ile gidenlerin (Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Abdullah Gül) bir ve beraber oldukları günlerde Tekel’in Cevizli Dragos’ta pırlanta arsası Ahmet Davutoğlu’nun vakfına “üniversite kursun” diye tahsis edildi. Devletin Bankası Halkbank da bu tahsisli araziyi teminat olarak kabul edip, üzerine üniversite binası yapsın diye 300 milyon TL devlet parası (şimdi faiziyle 417 milyon TL) kredi pompaladı. Kalan ile gidenler üniversitenin açılışı günü devletin arsası üzerinde devletin bankasının kredisiyle yapılan üniversitenin giriş kapısında hep birlikte ön sırada yan yana durup yüzlerinde zafer sevinci fotoğraf çektirdiler. Üniversitenin devletin arsası ve devletin parasıyla “Vakıf Kılıfı” giydirilerek açıldığını da, yandaş basını kullanarak halkın dikkatinden kaçırdılar.

Necati Doğru’nun yazısı