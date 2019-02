Necati Doğru: Kahraman Tanzim Zalim Market’e karşı!

Yeşilçam’da “Kahraman Bakkal, Market’e karşı” adlı bir güldürü filmi bile yapılmıştı. Bakkallar yenildiler. Özellikle son 17 yıldaki AKP iktidarı döneminde “zincir marketler her anlamda çok kayrıldı” gözetildi, teşvik edildi.

Zincir market patronlarına gösterişli binalar yapsınlar diye şehirlerin en kupon arazileri üzerinde parsel bazında imar izinleri verildi. AVM’ler dikildi.

Her sokakta, her köşe başında, her ilçede, her ilde mantar gibi çoğaldılar. Son 4 yılda Türkiye ölçeğinde zincir market sayısı yüzde 66 artarak 32 bine çıktı. Tekelleştiler. Kartelleştiler. Esnaf dayanamadı. Havlu attı. Marketler bakkalları ezdi.

Necati Doğru’nun yazısı