Necati Doğru: Kaçırılan kuş değil, milyon dolar vergi! Sayın maliye bakanı, niçin susmaktasınız?

Kaçırılan kuş değil.

Milyon dolar vergi!

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Sayın Maliye Bakanı!

Niçin susmaktasınız?

Kızılay’a bugünkü genel müdür atanınca ‘yıllık yaklaşık 100 milyon TL olan bağışların 2016 yılında 1 milyar 100 milyon liraya, 2017 yılında 1 milyar 200 milyon liraya, 2018 yılında 1 milyar 400 milyon liraya fırlamasının’ içinde kimin ne kadar matrahtan kaçırması var? Ayrıca TÜRKEN Vakfı’na gittiği söylenen dolarların kayıtlarda görülmemesinin hikmeti, sebebi nedir?

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Sayın Maliye Bakanı!

Bilgiler sizde vardır.

Açıklayacak mısınız?

Necati Doğru’nun yazısı