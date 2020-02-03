Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Kaçırılan kuş değil, milyon dolar vergi! Sayın maliye bakanı, niçin susmaktasınız?

Kaçırılan kuş değil.

Milyon dolar vergi!

Reklam

Sayın Maliye Bakanı!

Niçin susmaktasınız?

Kızılay’a bugünkü genel müdür atanınca ‘yıllık yaklaşık 100 milyon TL olan bağışların 2016 yılında 1 milyar 100 milyon liraya, 2017 yılında 1 milyar 200 milyon liraya, 2018 yılında 1 milyar 400 milyon liraya fırlamasının’ içinde kimin ne kadar matrahtan kaçırması var? Ayrıca TÜRKEN Vakfı’na gittiği söylenen dolarların kayıtlarda görülmemesinin hikmeti, sebebi nedir?

Reklam

Sayın Maliye Bakanı!

Bilgiler sizde vardır.

Açıklayacak mısınız?

Necati Doğru’nun yazısı

SON HABERLER

Wuhan’daki Türkleri tahliye eden uçak, Ankara’ya indi

Corona virüsü salgınının çıkış noktası Çin’in Wuhan kentinde mahsur kalan 34 Türkiye, yedi Azerbaycan, yedi Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşını yurda getirmek için görevlendirilen askeri kargo uçağı Ankara’ya indi.

Corona virüsü kurulu üyesi: Maske takmamızı gerektirecek durum yok

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, “Bizim ülkemiz için maskeyi takmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Dışarıya çıktığımızda, dolaşırken veya herhangi bir toplu alana geçerken de maske takmamızı gerektirecek özel bir durum yok” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...